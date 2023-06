Tchad : des associations s'engagent dans des actions citoyennes pour un environnement sain

Un total de 120 jeunes volontaires ont pris d'assaut les locaux de l'hôpital régional de Zaraf pour se consacrer au désherbage de la cour de l'institution. Cette action louable vise à lutter contre la propagation du paludisme et de certaines allergies auxquelles sont confrontés certains patients de cette structure sanitaire.



Pour Moussa Mbaitelem, président de l'AJPAD, cette opération de désherbage s'inscrit dans la continuité des actions de citoyenneté menées par son organisation. Au fil des années, il est devenu l'une de leurs priorités en matière d'engagement citoyen. Il encourage également les autres associations à emboîter le pas pour contribuer à rendre notre environnement sain, car ce type d'initiative garantit la sécurité sanitaire des citoyens tchadiens, notamment en cette saison pluvieuse.



L'AJPAD espère que cet exemple inspirera d'autres organisations à se mobiliser pour des initiatives similaires, afin de créer un impact positif et durable sur l'environnement et la société tchadienne dans son ensemble.