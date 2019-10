Tchad : des associations s'unissent pour contrer l'analphabétisme

Les associations "Women to women" et "l'Union des élèves pour un avenir meilleur", ont signé mardi à N'Djamena une convention de sensibilisation de masse dans le secteur éducatif et sanitaire.



"Women to women est une association à but non lucratif qui vise à sensibiliser la masse, en l'occurrence les couches vulnérables et les victimes des stigmatisations et des violences. Elle a également pour objectif d'aider la jeune fille à faire sa scolarité dans de bonnes conditions", a indiqué la présidente de l'association Mabrouka Khasim.



Le président de l'Union des élèves pour un avenir meilleur au Tchad, Hadjaro Alwali, a émis le souhait que cette convention soit un élan pour aider la société et la nation.



"Que la République nous aide à éradiquer la grande partie d'analphabétisme dans le secteur féminin et à aider le Tchad avec tous les partenaires qui souhaitent nous accompagner dans nos activités", a-t-il déclaré.



Les deux associations misent sur la sensibilisation de masse dans les établissements scolaires et les structures sanitaires pour notamment contribuer à la lutte contre l'extrémisme intelligent et violent.



L'évènement a pris fin avec une photo de famille.