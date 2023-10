Tchad : des ateliers provinciaux sur la gestion communautaire des risques climatiques

Ces dernières années, le Tchad a été marqué par une recrudescence des inondations et une mauvaise répartition des précipitations. Ce qui a eu un impact négatif sur les producteurs, entraînant une mauvaise gestion financière au sein des communautés et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes qui ont affaibli les systèmes agro-sylvo-pastoraux.



C'est pourquoi le gouvernement du Tchad, en collaboration avec le PNUD et avec le financement du Fonds pour l'environnement mondial, en partenariat avec l'ONG ESEDD (Éducation Santé Environnement pour le Développement Durable), partenaire opérationnel sur le terrain, a mis en place le projet de gestion communautaire des risques climatiques.



Ce projet vise à renforcer la capacité de réaction des communautés vulnérables, leur permettant de faire face efficacement aux chocs climatiques grâce à des réponses rapides aux alertes précoces. Au cours de trois jours de travail, les participants seront formés à l'éducation financière, à l'assurance agricole indicielle, à la gestion communautaire des risques climatiques et aux bonnes pratiques d'adaptation aux changements climatiques.



Cet atelier permettra aux producteurs d'élaborer des calendriers saisonniers, un aspect clé de la gestion au sein des ménages, ainsi que de créer un compte d'exploitation agricole pour améliorer la gestion agricole et financière au sein des communautés.



Ouvrant les travaux, le délégué provincial de la production et de la transformation agricole de la province du Logone Occidental, Kola-Mogoban, a rappelé les méfaits du changement climatique des années passées, mettant l'accent sur les inondations et leurs conséquences néfastes sur la production agricole en milieu communautaire.



Pour garantir une orientation claire, le délégué Kola-Mogoban a précisé les objectifs de la formation et a encouragé les participants à être réceptifs et assidus, pour pouvoir transmettre ces connaissances dans les communautés, afin de changer radicalement la gestion financière et la production agricole.



Selon lui, il s'agit d'un échange mutuel. Au début de la formation, les parties prenantes ont fait des présentations individuelles, puis le consultant Frédéric Saha a présenté le programme des activités des trois jours. Il a commencé par définir des concepts tels que l'éducation financière et ses différents aspects, y compris la budgétisation et l'épargne.



Frédéric Saha a mis l'accent sur l'importance de développer des compétences en gestion financière, et il a expliqué en détail le rôle des calendriers saisonniers et de la gestion passive.



Au cours des trois jours de renforcement des capacités, les participants discuteront des obstacles à l'éducation financière dans les différentes communautés et proposeront des solutions pour améliorer la gestion financière au sein de ces communautés.