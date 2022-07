Tchad : des athlètes boursiers pour les Jeux olympiques 2024 à Paris

Le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) a présenté ce mardi 05 juillet 2022, au ministre de la Jeunesse et des Sports, les athlètes sélectionnés pour la préparation et la qualification pour les Jeux olympiques qui se tiendront en 2024 à Paris en France.



Ils sont cinq athlètes ayant obtenu de belles performances sur le plan international, pour les Jeux de 2024 ; il s’agit de Betel Casimir en taekwondo, admis dans un Centre d'entrainement de haut niveau en Allemagne, Israël Madaye admis au Centre d'entrainement de haut niveau de tir à l'arc à Lausanne en Suisse, Ali Hissein Mahamat admis au Centre d'entrainement de haut niveau en athlétisme en France (déjà en France), Elie Djekoundakom Djerayom, admis au Centre d'entrainement de haut niveau de lutte d'Abidjan en Côte d'Ivoire (déjà à Abidjan), et Demos Memneloum qui bénéficie d'une bourse locale, prise en compte durant toute la période de préparation par la Solidarité Olympique.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamoud Ali Seid a remercié le COST pour la sélection des boursiers, et rassure que son département ne ménagera aucun effort pour l’accompagnement de ces athlètes. Il exhorte ces derniers et le COST, d’être en contact permettant avec le staff du ministère, pour relever les défis.

Les bourses ont été octroyées avec l’aide de la Solidarité Olympique.