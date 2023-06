Tchad : des avancées, obstacles et défis pour le ministre de l'Aménagement du territoire

Mahamat Assileck Halata, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, a dressé le bilan de ses six mois à la tête du département, durant la période de transition gouvernementale.



Le ministère a souligné les réalisations depuis son arrivée, notamment la réouverture du guichet unique des affaires foncières et la sécurisation des documents fonciers pour lutter contre les faux, les usages de faux et la dispersion des recettes foncières.



En ce qui concerne la gestion des inondations à N'Djamena, et dans les provinces touchées, le ministère a renforcé les digues, construit des barrages et aménagé des sites d'abris.



Dans le cadre de la lutte contre les inondations et l'atténuation de leurs effets sur la population, le ministre a rappelé que son département préside le Comité stratégique pour la prévention et la gestion des inondations, créé par un arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement de Transition.



Le recensement des réserves de l'État occupées de manière anarchique et illégale, dans différents quartiers de N'Djamena, a été entrepris, et ce processus se poursuivra dans les provinces, a-t-il précisé.



Mahamat Assileck Halata a souligné les difficultés rencontrées pendant son mandat, telles que l'absence de budget de fonctionnement, le manque de coordination avec les institutions publiques pour la mise en œuvre des outils de planification, le manque d'équipements spécifiques, le manque de ressources humaines qualifiées, la vétusté des matériels et moyens roulants, ainsi que l'ingérence de certains acteurs extérieurs dans la gestion foncière.



En ce qui concerne les défis à relever, le ministre envisage d'entreprendre des réformes foncières, notamment l'élaboration d'une politique nationale foncière adaptée au contexte national et aux directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable.



Il plaide également auprès du gouvernement pour la création d'un tribunal foncier et la mobilisation de ressources pour améliorer le guichet unique.