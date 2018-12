Tchad : des avocats dénoncent un acharnement contre un fonctionnaire suspendu

Un collectif d'avocats s'occupe de la défense de l’inspecteur général du ministère de Finances et du Budget, koulamaye Dillah, suspendu en novembre dernier par une note de service du ministre. Le porte-parole du collectif, Me. Dingamadji Togde Desiré, a fait ce mercredi ce soir à la maison des médias du Tchad, un point de presse pour dénoncer l’acharnement, la machination et la cabale judiciaire dont leur client fait l’objet actuellement.



Le collectif tient à informer l’opinion de la menace physique qui pèse sur leur client mais surtout d'une atteinte grave à son honneur et à sa probité morale.



Il porte à la connaissance de "tous ceux qui, tapis dans l’ombre, cherchent vaille que vaille à avoir sa tête, qu'ils sont entrain de ramer à contre-courant de la politique de la bonne gouvernance et de la gestion transparente des ressources de l’Etat promues par les plus hautes autorités".



L’inspecteur général du ministère des Finances et du Budget suspendu, koulamaye Dillah fait l’objet de deux plaintes déposées respectivement par le ministère des Finances et du Budget pour corruption et complicité et de l’Inspection générale d’Etat pour corruption, concussion et trafic d’influence.



Le porte-parole du collectif d'avocats, Me. Dingamadji Togde Desiré a estimé qu’il s’agit d’un faux document monté dans le dessein de porter atteinte à l’honneur et à la probité de cet inspecteur général des finances, pourtant notoirement connu comme compétent et rigoureux. « Koulamaye Dillah, durant tout le temps passé à l’Inspection Générale du ministère des Finances et du Budget, a toujours travaillé avec rigueur au cours des différentes missions de contrôle des régies financières de l’Etat et établi de façon claire les détournements des deniers publics par certains agents véreux », explique, Me. Dingamadji Togde Desiré.