Tchad : des bassins de rétention d'eau inquiètent la population de Badila

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, à la tête d'une délégation composée des techniciens de son département et du ministère du Pétrole et de l'Energie, s'est rendu il y a quelques jours dans la province du Logone oriental, sur le site pétrolier de Badila pour s'enquérir des inquiétudes de la population face à une éventuelle menace de débordement de l'eau stockée par la société pétrolière Glencore.



La visite de la délégation sur le site pétrolier a permis de constater les informations selon lesquelles la population locale s'inquiète des débordements de l'eau produite par les installations pétrolières locales.



Accompagnée des techniciens des deux ministères, la délégation a eu une rencontre d'échange avec les techniciens de la société pétrolière Glencore. Elle s'est ensuite rendue dans les différents bassins de rétention qui reçoivent chaque jour 800 barils d'eau stockés à ciel ouvert.



Une analyse de l'eau devrait rapidement déterminer son niveau de toxicité.



Le champ pétrolier de Badila est ouvert depuis 2013.