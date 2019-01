Tchad : des blessés d'affrontements au nord opérés à la base française

Sept blessés d'affrontements intercommunautaires au nord du Tchad ont subi une opération chirurgicale à N'Djamena cette semaine. Quatre d'entre eux ont été opérés ce lundi 7 janvier tandis que les trois autres ont subi une opération le lendemain, mardi 8 janvier. Ils ont été pris en charge par la base militaire française à N'Djamena.



Une huitième personne a quitté l'hôpital tandis qu'une neuvième personne est grièvement blessée. Elle se trouve à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena mais n'a toujours pas subi une opération car l'hôpital exige le paiement de la somme de huit millions Francs CFA pour entamer les soins.



Un retour au calme et une implication des chefferies traditionnelles



Des violences intercommunautaires ont éclaté le 28 décembre dernier entre deux groupes d'orpailleurs à Kouri Bougoudi, une zone aurifère située à l'extrême Nord du Tchad, frontalière de la Libye.



La tension est redescendue et plusieurs appels au calme ont été lancés. "Au delà de nos différences, nous sommes avant tout des frères, nous sommes tous des tchadiens", a déclaré le chef de canton de Dar Assala, Alcharif Ousman Hissein Albarri qui a affirmé sa solidarité et sa compassion aux familles des victimes.



Le gouvernement a demandé aux chefferies traditionnelles de mieux s'impliquer dans la gestion des conflits, notamment avec l'avènement de la 4ème République.



"Nous considérons qu'ils sont hors-la-loi"



D'après le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, "il y a quelques mois, le gouvernement a demandé à la population de quitter ces zones. C'est une annonce préventive pour prévenir ce genre de conflits et préserver la sécurité de la population".



Entre la Libye, le Niger et le Tchad, c'est une zone non contrôlée où l'on trouve "n'importe quoi, des coupeurs de route, des voleurs". "Le Tchad à travers cette communication a voulu protéger la population. Si aujourd'hui nous trouvons que des gens se sont affrontés, nous considérons qu'ils sont hors-la-loi. Pour bénéficier de la couverture et de la protection de l'Etat, il faut être un bon citoyen", a estimé le ministre.