Tchad : des bouillies distribuées aux enfants à Abéché pour que la pluie tombe

Suite à l'appel du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Ouaddaï et du Maire d'Abéché, l'association a répondu en distribuant des bouillies aux enfants de la ville. Cet appel a été lancé en raison de la rareté des pluies en ce début de saison, suscitant une grande préoccupation. La population est invitée à se rassembler dans les lieux de prière du vendredi au dimanche pour implorer la miséricorde de Dieu et demander des précipitations abondantes.



C'est dans cet esprit que l'Association pour la Protection et l'Encadrement des Enfants de la Rue s'est portée volontaire pour distribuer des bouillies aux enfants des différents quartiers du 4e arrondissement, dans l'espoir que ces offrandes puissent contribuer à rétablir le cycle naturel des pluies, si essentiel à la vie de toute l'humanité. L'événement s'est tenu au terrain du lycée national franco-arabe d'Abéché.



Mahamat Abbas Ahmat, président de l'association, a souligné que leur organisation s'engage en faveur des enfants vulnérables, et a considéré qu'il était important de préparer ces bouillies pour contribuer à faire revenir la pluie dans la ville, voire dans toute la province et le pays. Il a également lancé un appel aux autres organisations de la société civile du Ouaddaï, les invitant à multiplier ce type d'activités pour le bien de la communauté.



Dans cet esprit de solidarité et d'espoir, la distribution de bouillies en guise d'aumône vise à rassembler la communauté autour d'une cause commune : celle de prier pour des pluies bienfaisantes et bénéfiques pour tous.