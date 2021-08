Tchad : des bourses d’études du Royaume-Uni pour les étudiants tchadiens

L’ambassadeur de Royaume-Uni au Tchad, Mark Matthews, vient d’annoncer la disponibilité des bourses d'études « Chevening », pour les jeunes tchadiens désireux d’étudier au Royaume Uni. Ainsi, afin de promouvoir ces bourses, l'ambassade de Royaume-Unis au Tchad et Job-Booster Chad, ont organisé une cérémonie de réception le 16 août 2021 au siège de Job-Booster à Chagoua.



Les bourses Chevening permettent à des leaders émergents exceptionnels du monde entier, de poursuivre des études de maîtrise d'un an au Royaume-Uni. Ces bourses sont entièrement financées (transport, hébergement et frais de cours). Dans son allocution, l'ambassadeur de Royaume Uni, souligne que « les bourses Chevening portent le nom de la résidence officielle du ministre des Affaires étrangères britannique en Angleterre. Je suis venu ici au centre Job Booster Chad, pour sensibiliser les jeunes Tchadiens à la possibilité de postuler à la bourse Chevening ».



L'ambassadeur Mark Matthews annonce que la quatrième bourse Chevening est décernée à un jeune Tchadien très doué du nom Mahamat Ahmat Hissein, qui lui permettra d'aller étudier l'informatique à l'université d'Aberdeen en Écosse. Le premier lauréat de la bourse Chevening au Tchad pour la période 20217-2018, Hyacinthe Ndolenodji, par ailleurs manager de job booster, a présenté ses expériences avec la bourse Chevening, pendant son séjour au campus. Ce dernier souligne que « la bourse Chevening est dédiée aux jeunes leaders avec un potentiel de contribuer au développement de leur pays. La bourse Chevening donne une possibilité d'étudier au sein de n'importe quelle université de Grande Bretagne, et la prise en charge est à 100% ».



Pour être éligible à une bourse Chevening, certaines conditions restent à remplir : être citoyen d'un pays ou territoire éligible à Chevening (comme le Tchad) ; accepter de retourner dans son pays de citoyenneté pendant au moins deux ans après la fin de la bourse ; avoir terminé toutes les composantes d'un diplôme de premier cycle qui permet d'accéder à un programme de troisième cycle dans une université britannique ; avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle ; postuler à trois cours universitaires britanniques éligibles différents, et recevoir une offre inconditionnelle avant le 14 juillet 2022.