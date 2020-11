Tchad : des bourses scolaires remises à 418 filles pour l’année 2020-2021

N'Djamena - La 3ème édition du programme "Maintien et suivi des filles à l’école" de la Fondation Grand Coeur (FGC) a été lancée mercredi par la Première Dame Hinda Déby.



Dans le cadre du programme, 418 filles de cinq lycées de N'Djamena et de 8 provinces bénéficient des bourses scolaires pour l’année scolaire 2020-2021. Elles sont sélectionnées à partir de leur moyenne annuelle qui doit être supérieure ou égale à 12/20.



L’engagement des parents à laisser leur fille finir ses études est une condition exigée par la FGC.



"Avec le programme Maintien et Suivi des filles à l’école, nous visons d’abord l’excellence en offrant des opportunités à ces filles qui sont brillantes, en vue de progresser dans leurs études et de brasser des diplômes mais aussi et surtout de montrer à leurs parents les efforts qu’elles fournissent pour réussir", explique la Première Dame.