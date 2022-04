Tchad : des braconniers appréhendés dans la zone de Lac Iro

Des braconniers qui opèrent dans la zone de Lac Iro ont été appréhendés par les éléments du détachement de l'environnement du Moyen-Chari dans la journée du 15 avril. Ces derniers ont abattu plusieurs têtes de bétail notamment : des gazelles, phacochères, hyènes, signes et antilopes. Ils étaient équipés d'une moto, d'un vélo et de sept armes dont un pistolet.



Les braconniers ont été présentés le 16 avril à Sarh en présence du secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Altidjani Ahmat et du délégué de l'environnement Fadalallah Adoum Hamdan.