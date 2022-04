Tchad : des braconniers pris en flagrant délit avec des carcasses de gazelles au Batha

Deux présumes braconniers ont été appréhendés par les agents éco-gardes de la réserve faunique de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim, plus précisément à Asalam dans la zone de Haraz Djambo. Ils ont été présentés ce 5 avril, aux autorités locales avec les carcasses de gazelles. Les deux braconniers ont été pris en flagrant délit alors qu’ils opéraient à l'aide de moto.



Pour le chef de secteur faune de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim, Hamid Ali, compte tenu de la grandeur de cette réserve qui s'étend sur quatre provinces, avec une superficie estimée à 800 000 hectares, il est difficile de tout contrôler, mais des agents sont formés pour mener la sensibilisation auprès des habitants de cette vaste zone sur l'importance de la préservation de la faune.



Au nom du gouverneur de la province du Batha, son directeur de cabinet Ali Vouvou Ahmadou, a félicité les agents de la réserve faunique de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim pour ce travail abattu.



Selon lui, cette réserve est en cours de reconstitution et des espaces ayant disparu du pays sont en train d'y être réintroduits. Ainsi, le gouvernement ne toléra pas de tels actes qui viennent saboter ses efforts.