Tchad : des braqueurs volent le véhicule d'une organisation à Abéché

Le gouverneur de la province du Ouaddaï a procédé vendredi à Abéché à la remise d'un véhicule braqué par trois individus. Le véhicule a été braqué hier soir aux environs de 19 heures dans le quartier Djatinié, dans le 6e arrondissement de la commune d'Abéché.



Les malfrats ont arrêté le chauffeur au bord de la route, en le braquant avec une arme et en lui intimidant l'ordre de descendre, avant de disparaitre avec le véhicule.



Aussitôt informé, le gouverneur de la province du Ouaddaï accompagné des forces de défense et de sécurité de la province, est allé à la poursuite de ces malfrats. Le véhicule a été intercepté et abandonné par les malfrats en pleine brousse, à plusieurs kilomètres de la ville d'Abéché.



En remettant le véhicule au représentant de l'UNHCR, le gouverneur a indiqué qu'il faut faire attention lorsque les véhiculent circulent en ville ou en dehors de la ville. Il a remercié les agents de sécurité pour le travail abattu.