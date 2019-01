Tchad : des briques et pavés fabriqués à base de déchets plastiques

L'association gestion et valorisation des déchets (GEVADE) au Tchad a lancé ce samedi 12 janvier ses activités de recyclage des déchets plastiques à N'Djamena afin de lutter contre la pollution de l'environnement.



L'association collecte et tri les déchets pour en faire des pavés et des briques grâce à des moules. La fabrication se fait à base d'un mélange de sable, de bouteilles en plastique recyclées et de gravier.



Un incinérateur mobile artisanal est utilisé pour broyer et compacter les déchets plastiques.



"Nous avons conçu cet incinérateur mobile dans l'objectif d'assister la mairie. Quand il y a un problème quelque part, par exemple de portage d'ordures, il faudrait qu'on se déplace avec l'équipement. Avec l'aide de la mairie et nos partenaires au développement, on va recueillir et récupérer tout ce qui est matière plastique. Nous, nous instruisons pour nous élever. Nous, nous élevons pour vaincre le sous-développement et protéger notre environnement", a déclaré le président de l'association GEVADE, Hassan Alaguid Ibrahim Sofo.



D'après lui, la différence que fait l'association "c'est la caractéristique de l'innovation. Nous innovons d'abord."