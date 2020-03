Tchad : des budgets en baisse pour des établissements du supérieur à Abéché

Au vu du degré des difficultés de chaque institution et relativement à la conjoncture économique, les budgets de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) et de l'Ecole normale supérieure d'Abéché (ENS-A) ont été revus à la baisse. Par contre, celui de l'Institut national des sciences techniques d'Abéché (INSTA) a été revu en hausse.



Ainsi pour l'UNABA, plus d'un milliard de Francs CFA est adopté comme budget pour l'exercice 2020.



L'ENS-A pour sa part a adopté plus de 500 millions Francs CFA.



Enfin, l'INSTA a adopté un budget s'élevant à plus de 920 millions Francs CFA contre 847.167.000 Francs CFA l'an dernier.