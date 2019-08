Tchad : des bureaux administratifs ravagés par un incendie à Moundou

Un incendie d’origine inconnue a détruit dans la nuit du 28 au 29 août 2019, quelques bureaux de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER), dans la zone de développement rural centre sud, basée à Moundou, dans la province du Logone Occidental.



Vers 21 heures, la sentinelle a constaté de la fumée qui sortait du bureau du chef de zone. Aussitôt, il est parti chercher du secours auprès de ses collègues qui eux, étaient dans le garage de l'ANADER situé à quelques mètres.



Une patrouille de police qui circulait près des lieux s’est arrêtée pour porter secours. Ils ont tenté d'éteindre l'incendie, en vain. Les flammes se sont rapidement propagées au bureau de la secrétaire puis du comptable.



Alertées, les autorités ont fait une descente sur les lieux. Ils ont eu recours aux sapeurs-pompiers de l’aéroport international de Moundou pour venir à bout de cet incendie.



L'ensemble des archives et des pièces comptables de l’institution sont détruites, selon un agent de l'ANADER.



Dans le bureau du chef de zone et de celui de la secrétaire, rien n’a pu être sauvé. Dans celui du comptable, l’on a pu sauver de justesse un ordinateur, une clé USB et un sac contenant quelques documents.



Des enquêtes sont en cours pour déterminer l’origine exacte de l’incendie.