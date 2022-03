Tchad : des bus de voyage surchargés, au mépris de la sécurité routière

Le gouvernement a pris des mesures préventives face aux cas d'accidents routiers qui ont pris de l'ampleur, notamment après celui du 27 février qui a fait de nombreuses victimes entre Mangalmé et Oum-Hadjer.



Des décisions ont été prises et réitérées, visant notamment à limiter le nombre de passagers au nombre de chaises dans les bus. L'on constate que la transgression se poursuit, au vu et au su de tous. Les passagers embarquent et s'installent dans les allées des bus, à défaut de place assise.



Au départ d'Abéché le 23 mars, nous avons constaté le manque d'application de la règlementation en vigueur. Un bon nombre de passagers a embarqué entre Bitkine et Mongo, en direction de N'Djamena. Pour les passagers, il n'y a aucun inconvénient à rester assis par terre pendant plusieurs heures, l'essentiel étant d'arriver à destination, bien que le confort ne soit pas au rendez-vous. De leur côté, des conducteurs interrogés font la sourde-oreille.