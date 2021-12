Tchad : des bus flambants neufs pour les étudiants

Le Centre national des œuvres universitaires (CNOU) a dévoilé ce 7 décembre les images de plusieurs bus commandés et réceptionnés par l’État pour le transport des étudiants. Les bus sont visiblement en cours de préparation et n’ont pas encore été livrés.



Le nombre et le quota de répartition n’a pas encore été précisé. La question a toutefois été évoquée le 4 novembre lors d’un conseil d’administration du CNOU.



Promis depuis de nombreux mois, le renforcement en bus est une préoccupation que les étudiants ne manquent pas de réitérer. Ils ont à nouveau manifesté ce mardi pour exiger des meilleures conditions d’études.



La pandémie de Covid-19 avait occasionné des retards dans la livraison des bus.



Les bus actuels, assez vétustes, font l’objet régulièrement de révisions par l’équipe de maintenance du CNOU.