Tchad : des cadeaux offerts à 1.200 enfants à N'Djamena

La Première Dame Hinda Déby a offert ce samedi 9 novembre 2019, des cadeaux à 1200 enfants issus de trois confessions religieuses, à l’occasion de la commémoration de Maouloud El-Nabi. La cérémonie s’est déroulée au Centre « Iyali ».



Au cours de cette cérémonie commémorative, les enfants ont récité, à tour de rôle, des versets coraniques ou bibliques, déclamé des poèmes ou chanté les louanges du Prophète de l’islam. Tous, ont, dans une communion d’ensemble célébré dans la joie et l’allégresse cette fête.



Mme. Habiba Sahoulba, secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, a déclaré que "c’est avec joie que sa fondation accueille les enfants tchadiens de tous bords au centre « Iyali » pour célébrer dans la joie et l’allégresse, la naissance du prophète de l’islam, Mohamed (Paix et bénédiction soient sur lui)".



Le 1er vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, l’imam Cheikh Abdeldahim Abdallah Ousmane a indiqué que "chaque pays à sa spécificité, mais voir les enfants musulmans et chrétiens assis côte à côte pour célébrer cette fête de la naissance du prophète de l’islam est unique en son genre". Il a remercié la Première Dame du Tchad qui a mis du baume aux cœurs des enfants en leur offrant des cadeaux.



Dans son allocution, la Première Dame Hinda Déby a demandé aux enfants, cadres de demain, de prêcher autour d’eux la paix, la cohabitation pacifique, de suivre les enseignements de Dieu, de respecter leurs parents et d’œuvrer pour un Tchad émergeant débarrassé de tout conflit inter-religieux à l’image d'autres pays.



C’est dans une ambiance de fête que les enfants ont reçu des cadeaux et savouré les gâteaux qui leur ont été offerts par la Première Dame du Tchad. La cérémonie a vu la présence des membres du gouvernement, des conseillers à la Présidence de la République, diplomates accrédités au Tchad et présidents de grandes institutions de la République, ainsi que des oulémas et plusieurs invités de marque.