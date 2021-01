Tchad : des cadeaux offerts aux nouveaux-nés à Abéché pour le nouvel an

ABECHE - La plateforme ouaddaïenne pour le salut et la paix a offert vendredi des cadeaux pour les enfants qui sont nés pendant le réveillon du nouvel an, à l'hôpital provincial d'Abéché.



La remise des cadeaux a eu lieu en présence notamment de la secrétaire générale du département de Ouara, Meram Adiker.



Au nom des jeunes de la plateforme, Nasradine Moussa a indiqué que ce geste au profit des nouveaux nés s'inscrit dans l'agenda de son institution en faveur des démunis.



De son côté, le président de la plateforme ouaddaïenne, Abdelkader Ousmane, a souligné que par ce geste, son organisation vient apporter sa contribution pour le bien-être de la population. Il a demandé aux jeunes d'œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique dans la province du Ouaddaï.



Le sultan Abbasside du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi, a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes de la province du Ouaddaï à l'unité, à la solidarité et à œuvrer pour la cohésion sociale.



Le député de la province Habib Hissein a remercié la plateforme pour son initiative louable à l'occasion de la nouvelle année 2021. Il a exhorté les jeunes de la plateforme à œuvrer pour la stabilité, l'unité et la paix dans la province.



La secrétaire générale du département de Ouara, Méram Adiker, a indiqué que l'année 2021 portera plus d'espoir que celle qui vient de s'écouler.