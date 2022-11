Tchad : des cadres de la Tandjilé appuient la population avec des vivres et du matériel

Juste après la cérémonie, le coordonnateur de la plateforme des jeunes cadres de la Tandjilé et son staff ont diligenté une réunion avec les chefs traditionnels de la Tandjilé Ouest. Réunion au cours de laquelle le chef de mission a sensibilisé l'assistance sur la paix et le vivre-ensemble. Car dit-il, on ne peut plus se développer sans la paix. Il lance un appel aux tandjiléens afin de parler le même langage.



Les responsables de la localité promettent de soutenir la transition actuelle. Ils demandent un appui en engrais chimiques, matériels agricoles et vivres car l’inondation a tout ravagé et la population court un risque.



Un match de brassage s'est joué entre les jeunes. Les deux équipes ont reçu des encouragements de la part de la plateforme. Les autorités départementales et communales ont brillé de leur présence à ce match.