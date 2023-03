Tchad : des cartes nationales d'identité distribuées aux personnes déplacées internes au Lac

Le programme de distribution des cartes nationales d'identité concerne 6395 personnes déplacées internes et les retournés des différents sites de déplacés sous le mandat du HCR. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la citoyenneté et de prévention de l'apatridie des personnes vivant au Tchad, ainsi que la délivrance de documents d'identité aux personnes déplacées internes dans la région du Lac.



Mahamat Hissein Kessou, représentant du Directeur Général de l'ANATS, a exprimé sa satisfaction quant à l'aboutissement du processus d'établissement de ces pièces d'identité.



De son côté, le chef de la sous-délégation de l'UNHCR à Baga sola, Isaac Tiantsé, a encouragé les bénéficiaires à profiter de cette opportunité pour se faire délivrer gratuitement leur carte nationale d'identité.



Yaya Ousmane Adoum, secrétaire général de la province du Lac, a souligné que ce programme est le fruit d'un partenariat entre le HCR et l'ANATS, et qu'il s'inscrit dans la stratégie de protection et de recherche de solutions durables pour les personnes relevant du mandat du HCR. Les personnes déplacées, quant à elles, ont exprimé leur gratitude envers les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet.