Tchad : des cartons de Covid-Organics acheminés par avion en province

Les premiers cartons de Tambavy Covid-Organics (CVO) ont été remis samedi à Mongo aux autorités provinciales du Guéra par une délégation gouvernementale. Ils ont été acheminés par avion spécial.



La délégation vient de quitter la province du Guéra pour Mao, dans la province du Kanem. Elle est composée du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, du ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo, ainsi que du Coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi.



Le Guéra (14) et le Kanem (18) sont les deux provinces les plus touchées par la Covid-19, après N'Djamena (757).



Une délégation tchadienne a réceptionné cette semaine à Madagascar une commande de 20.000 doses de Covid-Organics. Le remède malgache sera réparti dans toutes les provinces du Tchad.



À ce jour, la CVO a contribué à la guérison d'au moins 34 personnes au Tchad, selon des résultats cliniques dévoilés par le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.