Tchad : des chameaux offerts au chef de l'État à Mao

Le chef de l'État est à Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Il a reçu samedi un cadeau de plusieurs chameaux avec des parures traditionnelles aux couleurs du Tchad. Le don a été offert par la société Wadi Koundi et remis à la fin de la rencontre avec les autorités provinciales et les représentants des différentes couches socio-professionnelles.



"Merci mes frères et soeurs. Bravo à vous tous", a réagi le chef de l'État.



Au cours de sa séance de travail, le président a déclaré avoir pris bonne note des attentes de la population, notamment liées aux infrastructures, ouvrages hydrauliques, formations sanitaires, établissements d'enseignement et voies routières.



Idriss Deby a annoncé la relance de différents projets de développement et programmes pour "améliorer le vécu des frères et soeurs du Kanem".