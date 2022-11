Tchad : des champs et maisons engloutis à Mani

Les eaux de crues qui menacent dangereusement la capitale N’Djamena, précisément les quartiers Sud de la capitale, se déversent maintenant vers le Nord de la capitale.



La semaine dernière, c’était huit villages de la sous-préfecture de N’Djamena Farah, qui ont été inondés. Aujourd’hui, ce sont les populations de Douguia, Mani et Dendi, Moudjilé, Nibeck et bien d’autres, qui sont contraintes de céder. D’autres continuent de résister avec des barrages. Les villages de 2 à 3 km de distance, sont contraints d’utiliser deux à trois fois la pirogue pour se rendre à un endroit.



La population n’arrive pas à s’approvisionner, les commerçants ont dû quitter la zone, et les denrées alimentaires deviennent rares. La population fait face à d’énormes difficultés. Des centaines d’hectares de niébé et riz sont complètement pris par les eaux. Le sultan de Mani, Haroun Mahamat Bah Brahim, a lancé un SOS aux personnes de bonne volonté, afin de voler à leur secours.



Écoutant les cris de détresse, la plateforme de l’Union des Associations des jeunes pour le développement de Haraze Albiar, est allée remettre quelques sacs de riz et de sable à la population riveraine touchée, afin de barrer la route, en attendant que les autorités viennent en aide.



D’après le délégué provincial de la solidarité et du genre de la province de Hadjer-Lamis, Brahim Alhissein Ahmat, sur 2996 ménages recensés à Karal, dans le département de Dagana et à Mani dans le département de Haraze Albiar, concernant les inondations du mois d’août et les eaux de crues du Chari, 1836 menaces au total sont touchés.



Vu ce nombre, il y a une urgence alimentaire qui s’impose. L’État et ses partenaires doivent ainsi réagir pour éviter la famine. Une délégation composée de la plateforme de l’Union des jeunes pour le développement de Haraze Albiar, représentée par son président Moussa Koki Barkaï, et le délégué provincial de la solidarité et du genre de Hadjer-Lamis, Brahim Alhissein Ahmat, ont compati le 31 octobre 2022 avec la population, en lui offrant des sacs de riz et des sacs vides.



Quelques riverains ont remercié les jeunes pour leur action et ont appelé les personnes de bonne volonté au secours. « Car, il n’y a pas que Toukra et Walia qui sont inondés, mais nous aussi nous vivons la même chose », s’alarme une personne âgée.