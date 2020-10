Tchad : des chefs d'ex-factions rebelles soudanaises reçus à la Présidence

Des responsables d'ex-factions rebelles soudanaises ayant paraphé au mois d'octobre un accord à Juba, ont été reçus lundi à N'Djamena par le président tchadien Idriss Déby.



L’audience s’est déroulée en présence de Tut Gatluat, conseiller à la sécurité du président sud-soudanais.



En tant que garant de l'accord, le Tchad est sollicité pour le suivi et la mise en oeuvre des engagements prévus dans l'accord.



Le chef de l'État Idriss Déby a prodigué des conseils aux signataires de l’accord de paix. "L’application des termes de l’accord peut parfois faire l’objet de friction humaine, mais tenez bon, regardez l’intérêt général et non particulier", a-t-il dit.



De N'Djamena, les signataires de l'accord se rendront à Juba où ils seront officiellement accompagnés par le président Salva Kiir à Khartoum.



Selon la Présidence du Tchad, "l’histoire retiendra que le Tchad et le Sud-Soudan ont œuvré sans relâche pour le retour d’une paix définitive au Soudan, un pays limitrophe aux deux pays".