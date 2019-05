Tchad : des chefs traditionnels suspendus pour "incapacité d'encadrement"

Sous-préfecture d'Abougoudam, tribu arabe-zaghawa 2 : Mahamat Hissein ;

tribu arabe-zaghawa 3 : Moussa Adam ;

Sous-préfecture de Chokoyan, canton Wadi Hamra 1 : Abderaman Dahab Abderahim ;

canton Wadi Hamra 2 : Mahamat Senoussi Moussa Mahamat ;

Sous-préfecture de Marfa, canton de Marfa : Mahamat Al Hadi Djoubal ;

Province de Sila, département d'Abdi, sous-préfecture de Abdi, canton Korio : Abderahim Ibet Douden.

Les autorités coutumières et traditionnelles de six cantons et tribus du Ouaddaï et du Sila ont été suspendues ce mercredi de leurs fonctions pour "incapacité d'encadrement administratif de leurs administrés".La décision a été prise par arrêté du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah qui a également suspendu, dans un autre arrêté, le sultan du Dar Ouaddaï, Mahamat Ibrahim Ourada pour "laxisme avéré et complaisance à outrance dans la gestion des affaires du Sultanat, laissant ainsi s'instaurer un désordre total engendrant une confrontation meurtrière entre communautés".Les autorités coutumières et traditionnelles dans les sous-préfectures nomades d'Abougoudam, Marfa, Chokayan et d'Abdi, dans le département du Ouara et d'Abdi, provinces du Ouaddaï et Sila, sont suspendues de leurs fonctions pour incapacité d'encadrement administratif de leurs administrés, précise l'arrêté.Il s'agit de :Ces suspensions font suite aux récents conflits communautaires meurtriers dans les provinces du Ouaddaï et du Sila.La semaine dernière, le ministre Mahamat Abali Salah, en séjour à Abéché, avait mis en garde les chefferies traditionnelles dans la gestion des conflits qui prennent des proportions aggravantes.Le gouverneur du Ouaddaï est chargé de l'application du présent arrêté, précise le ministre Mahamat Abali Salah.