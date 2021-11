Tchad : des citoyens lancent un "Programme d'appui à la transition"

Dans son allocution, le président de PAT, Moustapha Hassan Tchanaye, a souligné que "la situation exceptionnelle dans laquelle le Tchad se trouve exige de nous une responsabilité citoyenne afin de montrer notre capacité de résilience à l'exemple de la gouvernance illustrée par le Conseil militaire de transition (CMT) et le Gouvernement de transition".



Selon lui, "les tchadiens et les tchadiennes doivent mettre en exergue leur capacité de résilience" car "la situation exige un sursaut national".



Le PAT-TCHAD compte accompagner et soutenir le CMT dans toutes ses actions en faveur de la nation tchadienne, aider le gouvernement de transition pour la réalisation de sa feuille de route, faire du plaidoyer en faveur de la paix, du vivre ensemble et du pardon, sensibiliser la population sur des questions liées à la paix, la justice, la réconciliation et le dialogue, et plaider pour la participation de la jeunesse au processus du dialogue national inclusif ainsi que pour la responsabilisation des jeunes dans les instances décisionnaires.