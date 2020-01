TCHAD Tchad : des civils affluent à l'Est après les violences à El Geineina, au Soudan

Au moins 300 civils sont arrivés ces derniers jours à Adré, dans le département d'Assoungha de la province du Ouaddaï, suite aux violences à El Geineina, en territoire soudanais.



La population du village Adi Kong, un village soudanais qui se situe à l'Est d'Adré, est venue se réfugier à l'Est du Tchad, pour échapper aux affrontements qui ont fait de nombreux morts dans la localité d'El Geneina.



"Nous sommes venus d'Adi Kong. Il y a quelques jours, ils ont brulé des villages voisins. Des personnes et des habitations ont été brûlées. Nous avons vu les flammes au loin", a déclaré une femme qui a trouvé refuge à l'Est du Tchad.



"Pouvons-nous rester dans ces conditions ? On a décidé de fuir. Les autorités nous ont dit de faire vite et de fuir, on a fui. On a rien pris, sauf nos enfants puis nous sommes partis", a-t-elle ajouté.



En trois jours de violences et d'affrontements tribaux dans la ville d'Al-Geneina, la capitale de l'État soudanais du Darfour occidental, au moins 41 personnes ont été tuées et 29 autres blessées.



Certains civils ont fui à pieds, d'autres en voitures, notamment en direction du Tchad.



Le gouvernement soudanais a annoncé le déploiement de militaires pour renforcer la sécurité dans la zone. Des militaires et policiers accusés d'avoir pris partie dans les conflits vont être relevés et mutés, selon les autorités.



Certains sources ont évoqué l'interception à la frontière tchadienne de sept véhicules appartenant à l'armée soudanaise, sans que l'information n'ait été officiellement confirmée ou infirmée. Il pourrait s'agir de militaires et policiers soudanais impliqués dans les affrontements de dimanche dernier à El Geineina, et qui auraient fuit par crainte d'être arrêtés par la Force de soutien rapide.



Jeudi, un avion de transport militaire s'est écrasé au Darfour, dans l'ouest du Soudan, parallèlement à la visite du Premier ministre Abdullah Hamduk à El Geineina. Les passagers ont été tous tués, ont confirmé des médias soudanais, citant des responsables de l'armée de l'air.



Le Tchad suit de près l'évolution de la situation dans cette localité toute proche de sa frontière, ayant eu lui même à faire face ces derniers mois à des violents conflits intercommunautaires dans la partie Nord-Est. Ces conflits qui ont fait plus d'une centaine de morts, ont poussé les autorités à instaurer un état d'urgence.







