Tchad : des comités de veille à Doba pour la préparation aux risques climatiques

Cette initiative vise à développer les compétences et l'expertise des participants en matière de gestion communautaire des risques climatiques.



Dans le cadre de l'établissement d'un système d'alerte précoce pour la réduction des risques climatiques, la préparation aux situations d'urgence et la planification du processus de mise en œuvre du projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques, les membres du comité de veille seront formés sur divers aspects, dont les mesures de prévention et d'atténuation des risques. L'objectif est d'armer ces membres pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser la population locale, élaborer des plans d'urgence et mettre en place des stratégies appropriées pour répondre efficacement aux défis climatiques.



Les participants seront formés sur divers sujets, tels que les conséquences des risques climatiques, la sensibilisation des communautés à comprendre les impacts négatifs du changement climatique sur la production agricole et la mise en œuvre de mesures d'urgence en cas de catastrophes naturelles telles que les inondations.



Lors de l'ouverture de la session, Djona Samgadi, directeur des études de la planification et du service du Ministère de la Production et de la Transformation Agricole, a encouragé les participants à mettre en pratique les connaissances acquises sur le terrain pour prévenir les risques climatiques. Il les a également exhortés à jouer un rôle actif dans la sensibilisation de la population et à contribuer ainsi à trouver des solutions adaptées à leur environnement.



Abraham Allonanga, facilitateur de la session et coordonnateur national du projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques, a débuté son intervention en projetant un film illustrant les conséquences des catastrophes naturelles liées au changement climatique dans différentes villes du monde. Il a expliqué les effets néfastes du changement climatique sur les populations et a discuté des concepts de système d'alerte précoce, de gestion communautaire, de préparation aux situations d'urgence, de prévention et d'atténuation des risques climatiques.



Abraham Allonanga a abordé en détail des sujets tels que l'analyse des risques, l'élaboration de plans d'urgence, les caractéristiques des situations d'urgence, la planification de la préparation aux urgences et les processus de mise en œuvre pour réduire les risques climatiques.



Au cours de la session, les participants ont eu l'occasion de poser des questions pour obtenir des éclaircissements de la part de l'équipe technique du Programme des Nations Unies pour le Développement.