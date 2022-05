Tchad : des commerçants dénoncent "l'arrestation illégale" des manifestants

Cette arrestation est survenue dans la soirée du samedi 14 mai 2022 après avoir pris part, avec l'ensemble des militants, à la marche pacifique organisée par la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma.



Plusieurs militants de cette coalition ont été présentés au parquet d'instance de N'djaména dont :

- Hissein Massar Hissein ;

- Gounoung Vaima Gangfaré ;

- Allamine Adoudou ;

- Me Koudé MbaÏnaÏssem et d'autres jeunes.



Ils y resteront pendant trois semaines avant d'être présentés à un juge, tout en étant déférés à la maison d'arrêt et d'instruction de Klessoum.



Le Syndicat condamne "l'arrestation illégale et la détention abusive de son secrétaire général et ses codétenus qui sont des victimes d'une exploitation politique de cette situation".