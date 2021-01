Tchad : des commerces à l'arrêt dans les marchés de N'Djamena suite au confinement

Au marché à Mil de N'Djamena, les boutiques sont hermétiquement fermées suite à la mesure de confinement total de N'Djamena. C'est également le cas dans les autres marchés de la capitale. Les autorités ont précisé que seuls les étals, commerces et transports des produits alimentaires sont autorisés durant la semaine de confinement.



Interrogé samedi par Alwihda Info, le directeur de la régie du marché à Mil, Saddam Ahmat Djouma, explique que les mesures de confinement sont totalement respectées dans le marché.



Cette situation, justifiée par un regain des cas de Covid-19 à N'Djamena, inquiète les commerçants et ménages. Elle suscite même la colère chez les citoyens qui demandent l'annulation du décret du 31 décembre 2020, au motif qu'il est inadapté au contexte social.



Saddam Ahmat Djouma demande aux citoyens de ne pas prendre en considération ceux qui disent que la maladie n'existe pas. "La maladie existe bel et bien. Le seul combat, c'est l'application et le respect des mesures barrières pour ne pas aggraver la situation. La santé est chère à nous tous", souligne-t-il.



S'agissant des commerces autorisés à ouvrir, les vendeurs doivent respecter certaines mesures : ne pas faire entrer plus de deux clients en même temps, porter le masque et porter des gants. Les clients également doivent porter leur masque, se laver les mains avec du savon via les dispositifs installés devant chaque portail d'entrée du marché.