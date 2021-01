Tchad : des commerces menacés de déguerpissement à N'Djamena

Des commerçants ont eu la surprise de découvrir des marquages rouges depuis vendredi sur les devantures de leurs boutiques à N'Djamena, en prévision d'un déguerpissement. Les boutiques spécialisées dans la vente des matériels électroniques sont alignées derrière "Tigo" dans le 2ème arrondissement de la capitale. Leurs portes sont fermées depuis le début du confinement décrété dans la capitale.



Pour les commerçants, c'est l'incompréhension. "La raison exacte, nous ne savons pas", déplore le délégué du marché, Haroun Kedellaï.



"Nous n'avons rien compris. Ils sont venus directement et ont mis des croix. On leur a demandé la raison pour laquelle ils mettent des croix. Dès 6h30 quand je suis venu, j'ai rappelé aux commerçants de ne pas ouvrir leurs boutiques. Pas une personne n'a ouvert son commerce", assure-t-il.



Les agents municipaux et ceux de la police qui ont procédé aux marquages ont informé les propriétaires qu'ils disposent d'un délai de 48 heures pour plier bagages, sans donner plus de précisions. La municipalité également n'a pas apporté de détails. Cette situation irrite les commerçants qui affirment payer mensuellement leurs taxes.



"Nous avons nos papiers, nous payons nos droits de place. Nous ne sommes pas dans l'illégalité. Le commissariat central, celui du 2ème arrondissement ou la mairie de N'Djamena nous connaissent et savent que nous sommes en conformité avec les règlementations", indique Haroun Kedellaï.



En attendant une clarification de la situation, les commerçants interpellent le gouvernement en lui demandant de "ne pas pousser à l'excès". Ils rappellent qu'ils ont "respecté les mesures" et que leurs magasins "sont fermés".