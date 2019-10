Tchad : des concours de recrutement pour de nouvelles filières à l'Université de N'Djamena

Les Emirats Arabes Unis ont offert jeudi un nouveau bâtiment à l'Université de N'Djamena. Il abritera les filières professionnelles en sciences infirmières de la Faculté de la science de la santé humaine de l'Université de N'Djamena.



La construction du bâtiment a été entièrement financé par la Fondation émirati pour la bienfaisance.



Le vice-président de l'Université de N'Djamena, Dr. Ateib Idriss, s'est félicité de cet investissement des Emirats Arabes Unis.



L'Ambassadeur des Emirats Arabes Unis, Mahamat Ben Al-Chamsi, a indiqué que son pays est prêt à travailler main dans la main avec le Tchad dans sa voie vers l'émergence.



Des recrutements dès début novembre



"La construction de ce joyau architectural, entièrement financée par les Emirats Arabes Unis, qui sera réceptionné d'ici peu, abritera les nouvelles fillières de formation professionnelle en santé, de niveau licence et master. Le ministère de l'Enseignement supérieur a autorisé l'ouverture depuis deux ans, mais retardé faute de structure d'accueil", a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Daboulaye Djimoudjebaye.



Dès début novembre, des concours pour les recrutements seront organisés pour les filières suivantes : nutrition et diététique, analyse biomédicale, ophtalmologie, anesthésie et soins obstétricaux.



Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Daboulaye Djimoudjebaye, a appelé à une bonne gestion du bâtiment pour une durabilité.