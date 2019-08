Tchad : des conditions d'hygiène qui inquiètent à l'Université de N'Djamena

Après un mois de vacances à l’Université de N’Djamena, il ne reste plus que quelques jours avant la reprise des cours. Pourtant, les conditions d'hygiène aux abords et au sein de l'Université, notamment le département de sciences juridiques et politiques, sont déplorables.



Certains étudiants interrogés demandent à l'administration de venir à leur secours. "Jusqu'à présent, rien n'est fait", estime un étudiant. Pourtant, cette situation présente des risques sanitaires majeurs.



A cela s'ajoute la transformation en dépotoir de la rue située entre l'École normale supérieure et le département des sciences juridiques et politiques. Faute d'entretien, les lieux sont transformés en un dépôt d'ordures.



Le bureau de l'Union nationale des étudiants (UNET), section de N'Djamena, a fait part de son indignation et de sa désolation.



D'après Barka Pierre, secrétaire exécutif du bureau de l'UNET section de N'Djamena, une lettre a été adressée à la mairie du IIIème arrondissement "face aux comportements" des agents d'hygiène et d'assainissement.



"La mairie va trouver une solution le plus vite possible, avant la reprise des cours à l'Université. Ces ordures dégagent des odeurs nauséabondes susceptibles de causer des maladies dont on n'imagine pas la gravité. Si rien n'est fait à la reprise, nos camarades risqueront de perturber l'ordre public car leur vie en dépend", indique-t-il à Alwihda Info.



Un habitant à proximité des lieux explique que "la période de vacances universitaires ne doit pas faire obstacle à l'entretien des lieux. Si les agents d'hygiène et d'assainissement ne peuvent pas le faire, des étudiants à la recherche d'un emploi, nombreux sont-ils, auraient pu obtenir un petit contrat pour faire ce travail pendant les vacances".



Ces conditions d'hygiène sont notamment la cause de certains comportements inciviques, tel que les dépôts "sauvages" d'ordures. Le maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane ne manque pas de le rappeler. "On se pose la question, est-ce que la population aime ce pays ? Je me pose la question", a-t-il déclaré, il y a quelques jours, lors d'une descente dans la capitale.



La reprise des cours à l'Université est prévue pour le 2 septembre prochain.