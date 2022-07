Tchad : des conseillers nationaux en mission au Guera pour prôner l'unité

L'objectif est de contribuer à la mise en oeuvre de la transition en cours. En présence du gouverneur du Guera, Sougour Mahamat Galma, les conseillers nationaux ont éclairé la population sur le déroulement de la transition. Ils ont invité la population à prôner la paix, l'unité nationale et le vivre-ensemble.



Les conseillers nationaux natifs de la province du Guera ont sensibilisé la population sur la paix et la responsabilité en cette période de transition, les enjeux de la cohabitation pacifique, le rôle de la jeunesse dans la bonne gouvernance et son implication dans les instances de décision.



Ils ont rappelé que chaque tchadien est appelé à jouer un rôle prépondérant pour la consolidation de la paix, afin de préserver la stabilité et l’intégrité territoriale.