Tchad : des consultations sur la gestion des conflits liés aux ressources naturelles au Moyen-Chari

Plus d'une centaine de participants issus des différentes corporations de la province du Moyen-Chari prennent part à cet atelier de formation.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabache, s'est félicité de l'organisation de cet atelier de formation sachant que la province du Moyen-Chari a fait face à des vives tensions dans la gestion des conflits.



Le gouverneur Ali Ahmat Akhabache a précisé que la cohabitation pacifique est une réponse réelle aux préoccupations majeures des autorités locales et de la population.



Le coordonnateur du programme FHI360, Kongobé Diddy, a demandé aux différents participants de se donner à fond afin d'analyser minutieusement les causes et les conséquences des conflits liés aux ressources naturelles dans la province du Moyen-Chari. Ceci dans le but de produire des bons résultats et atténuer les conflits dans la province.



Le représentant du ministre d'État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Mbaïpor Laoutaye Julien, a notifié que cet atelier s'inscrit dans une dynamique positive et évolutive. Car selon lui, les conflits liés aux ressources naturelles, causés par certaines personnes mal intentionnées, troublent la quiétude des paisibles citoyens.