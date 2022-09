Tchad : des contestations contre le choix de succession à la chefferie de Guelo

La population de la sous-préfecture de Guelo, et les ressortissants résidant à Ndjamena, ont fait un point de presse le 29 septembre dans les locaux de la Radio FM Liberté, relatif à l'affaire de la chefferie traditionnelle à Guelo, département El-Ouaya, province du Mayo Kebbi Ouest.



Selon le rapporteur de la jeunesse Galine Panchombe Docile, il est constaté avec regret l'ingérence de Rawe Garandi, sous-préfet de Guelo et Youssouf Dakou Yennemi, préfet de Lagon, « qui ont imposé un chef non choisi par la population de Guelo ». Il ajoute que « la population de Guelo reconnaît avoir choisi un seul candidat pour la succession ».



Galine Panchombe Docile déplore « l'ingérence profonde du gong de Léré, Sa Majesté Kadjonka III, et ses acolytes, en complicité avec Dr Bouzabo Patchili, accélérant le ministre à signer l'arrêté désignant Abdraman Drapeau Payanfou, pourtant rejeté par l'ensemble de la population ». « Pour éviter toute sédition et émeute ou tout trouble à l'ordre public, nous demandons l'annulation pure et simple de l'arrêté », indique Galine Panchombe Docile.



Il annonce des grandes actions dans les jours à venir, et exige le départ du sous-préfet de Guelo, ainsi que la non-implication de Sa Majesté le gong de Léré Il y a quelques jours, une manifestation a eu lieu à Guelo.