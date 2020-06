Tchad : des convois d'étudiants affluent à Koutéré, la frontière reste fermée

Les convois d'étudiants tchadiens -qui tentent de regagner le Cameroun- continuent d'affluer vers la zone frontalière de Koutéré.



Vendredi, cinq bus d'étudiants en provenance de N'Djamena sont arrivés à Koutéré, tandis que ce samedi, huit bus sont arrivés dans cette localité de la province du Logone Oriental.



Ces centaines d'étudiants viennent s'ajouter à plus de 600 autres qui sont en attente dans la zone depuis plusieurs jours.



Le coût de la vie devient pesant pour ces étudiants. En plus d'une hausse du prix du pain, le verre de thé qui coûtait 50 Fcfa se vend aujourd'hui entre 100 à 150 Fcfa.



À défaut de prise en charge, les étudiants sont obligés de se débrouiller eux-mêmes. Ils s'organisent avec des cotisations d'argent et ont emprunté des ustensiles dans les villages afin de cuisiner.



Le refus des autorités camerounaises de laisser entrer les convois ne semble pas freiner l'afflux. Des étudiants expliquent avoir écouté les informations sur des radios, selon lesquelles la frontière est ouverte. Raison pour laquelle ils ont pris la route. Pourtant, ce ne sont que des rumeurs.



Cette concentration d'étudiants présente un grand risque sanitaire, compte tenu du non respect des mesures barrières visant à faire face à la pandémie de Covid-19.



Si les autorités tchadiennes ont décidé de faciliter le retour de ces étudiants au Cameroun en leur mettant notamment des bus à disposition, à ce jour, les discussions entamées entre les deux pays pour la traversée de la frontière n'ont pas abouties à un dénouement.



D'après certaines sources, le Cameroun souhaiterait soumettre les étudiants à une quatorzaine préalable. Pas question pour ces derniers qui font bloc et s'y opposent. Ils évoquent un manque de prise en charge et des conditions très difficiles.