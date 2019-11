Tchad : des cours de civisme seront dispensés dans les écoles

Un accord a été signé jeudi entre le ministère de l'Education nationale et la plateforme 'Citoyens sans frontières' afin de promouvoir le civisme dans les établissements scolaires.



Selon Naïr Abakar, coordinateur de la plateforme citoyenne, le ministère de l’Education est un département "clé qui est important pour l’éducation de nos petits frères et petites sœurs."



Le mémorandum permettra à la plateforme citoyenne de dispenser deux heures de cours de civisme dans les écoles.



"C'est un engagement au nom de la jeunesse que nous avons effectué", a déclaré Naïr Abakar qui a fait part d'un "objectif commun de changer le quotidien grâce au civisme, changer le quotidien grâce à l'éducation" et de la volonté de la plateforme de prendre le relai dans les différentes écoles grâce aux 52 associations qui composent Citoyens sans frontières.



Selon Dibe Galy, secrétaire général du ministère de l’Education nationale, "la citoyenneté reste un problème majeur pour notre système éducatif. Chaque année nous avons des cas d'incivisme."



"Le comportement de certains élèves montre qu'il y a un manque de civisme. Malgré les leçons de civisme que nous donnons dans les écoles, nous ne voyons pas l'esprit de culture civique. Si aujourd'hui nous avons le lancement de cette coopération, nous devons dire merci parce que c'est désormais un relai qui est pris par Citoyens sans frontières. Dans les écoles, il y aura des actions qui seront entreprises", s'est félicité Dibe Galy.



"Pendant le baccalauréat de l’année passée, nous avons recensé des élèves qui portaient des armes blanche. Ça signifie que certains d’entre eux sont prêts à faire le mal à leur prochain. Un élève de terminale qui vient avec une arme, ça signifie qu'il est en manque de civisme. On peut constater l'incivisme à travers le comportement et à travers les échanges verbaux", a-t-il ajouté.



Le ministère de l'Education nationale dispose d'une direction en charge de la problématique de la promotion civique. Celle-ci sera amenée à collaborer étroitement avec Citoyens sans frontières.