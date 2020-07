Tchad : des crocodiles sèment la panique à N'Djamena

Au quartier Chawir, dans le 4ème arrondissement de la ville de N'Djamena, les habitants se plaignent de la présence de crocodiles dans le canal.



La présence des caïmans est confirmée par le maire, dans le canal en V de drainage des eaux pluviales au niveau du quartier Repos, non loin du bâtiment de la commune du 4ème arrondissement.



Le 14 juillet 2020, le maire de la commune du 4ème arrondissement, Haroun Ramat, a écrit un courrier au délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. "J'ai l'honneur de vous tenir informé de la présence des caïmans dans le canal en V de drainage des eaux pluviales au niveau du quartier Repos, non loin du bâtiment de la commune du 4ème arrondissement", indique le maire dans son courrier.



"La présence de ces bêtes dans le canal et quelques fois au bord du canal constitue un danger pour les riverains. Je vous demande de bien vouloir instruire dans l'immédiat les services compétents pour venir les capturer", ajoute-t-il.



Selon des témoignages recueillis jeudi auprès des citoyens par Alwihda Info, ce n'est pas un mais plusieurs crocodiles qui sont régulièrement aperçus.



"Il y a un qui est là depuis deux ans. Dès qu'il sort, on lui donne même à manger parfois", explique un habitant du quartier qui évoque notamment la présence de petits et d'une grande bête.



Pour les parents, la vigilance est de mise, avec notamment des interdictions de sortie pour les enfants.



À ce jour, aucun drame n'a été signalé. Les habitants sollicitent toutefois une action rapide face à cette situation, pour éviter le pire.