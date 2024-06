Tchad : des dangers méconnus guettent les consommateurs d’alcool frelaté

L'alcool frelaté désigne de l'alcool qui a été contaminé ou falsifié, souvent avec des substances toxiques comme du méthanol, de l'éthanol industriel, ou des agents de conservation non alimentaires.



Cette pratique a pour but de produire de l'alcool à moindre coût, mais au détriment de la sécurité du consommateur.



Le médecin général à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, Moussa Zagolo, affirme que l'alcool frelaté présente des risques d'empoisonnement, de cécité, d'atteintes au foie, aux reins et au système nerveux, pouvant aller jusqu'au coma et au décès. Les populations les plus à risque sont les consommateurs réguliers et les jeunes, qui ont une moins bonne tolérance.



Des dizaines de milliers de décès par an dans le monde, sont attribués à l'alcool frelaté. Cela engendre aussi des coûts de santé publique importants. La confiance du consommateur envers les produits alcoolisés s'en trouve également affectée.



Il est important de noter que l'alcool frelaté représente un véritable danger pour la santé publique, et nécessite une vigilance accrue des autorités et des consommateurs. Une réglementation et un contrôle renforcés sont essentiels pour lutter contre ce fléau.