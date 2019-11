Tchad : des "débats riches" attendus pour le 8ème congrès du MPS

Le président du comité d'organisation du 8ème congrès extraordinaire du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Emmanuel Nadingar a confirmé vendredi que les assises du parti se tiendront du samedi 2 au dimanche 3 novembre prochain. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse à N'Djamena.



Le congrès est axé sur le thème : "premières élections législatives et locales de la 4ème République : en mouvement vers la victoire ; la victoire pour le progrès du Tchad".



"Le 8ème congrès extraordinaire du MPS se tiendra les 2 et 3 novembre 2019 dans un contexte dont la particularité n'est plus à démontrer. La conjoncture économique, provoquée par la crise économique mondiale, a sérieusement affecté le fonctionnement des rouages de l'État, tout comme des structures non étatiques et impacté négativement les conditions de vie des populations", a déclaré Emmanuel Nadingar.



Selon lui, "malgré ces défis budgétaires relatifs au financement de nos activités, je ne peux manquer d'adresser mes chaleureuses félicitations à tous les militants qui ont contribué financièrement et matériellement pour la tenue de ces assises".



Les travaux préparatoires du congrès sont "pratiquement achevés", a assuré le président du comité d'organisation qui a annoncé des "débats démocratiques, riches et à la hauteur des attentes de nos militants et futurs électeurs".



L'évènement auquel plus de 2000 personnes sont attendues, se tiendra au Palais du 15 janvier.