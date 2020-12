Tchad : des défenseurs des droits de l'Homme rendent visite à la famille de Baradine Berdei

N'Djamena - Le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ibedou et des militants des droits de l'Homme ont rendu visite mercredi à la famille de Baradine Berdei Targuio.



Président de l’Organisation Tchadienne des Droits Humains (OTDH), Baradine Berdei Targuio a été arrêté manu militari pour avoir évoqué la santé du président sur les réseaux sociaux. Il est détenu depuis le 24 janvier 2020.



Les défenseurs des droits de l'Homme ont tenu à exprimer leur solidarité avec la famille pour rappeler que Baradine Berdei Targuio n'est pas seul.



"Nous avons toujours combattu pour que ce défenseur des droits de l'Homme soit libéré. Il sera en prison depuis bientôt un an", explique Mahamat Nour Ibedou qui dénonce une situation inadmissible. Il appelle à "continuer la lutte jusqu'à sa libération" et a fait part de son émotion après la rencontre avec la famille.