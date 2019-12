Tchad : des défis pour réduire la stigmatisation des victimes du Sida

"La riposte au VIH et SIDA implique des sacrifices humains, matériels et finnanciers, difficiles à supporter par le Gouvernement dont les ressources sont limitées et le peu disponible est mobilisé pour faire face aux défis sécuritaires de l'heure", a indiqué Dr. Abdel-mamout Chéne, délégué à la santé du Ouaddaï.



Il a appelé à impulser un nouvel élan à la prévention du VIH et à la réduction de la discrimination et la stigmatisation chez les personnes qui vivent avec le VIH et le Sida. "Nos défis restent encore la réduction de la prévalence, la discrimination et la stigmatisation afin que les d du VIH accèdent aux services disponibles", a-t-il dit.



En 2020, les objectifs fixés par l'OMS et l'ONUSIDA sont de dépister le VIH chez 90% des personnes infectées, mettre sous traitement ARV, 90% des personnes dépistées positives et éliminer la charge virale de 90% des personnes sous traitement ARV.