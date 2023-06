Tchad : des dégâts considérables causés par une pluie torrentielle à Mampal-Ouest au Kanem

Le 31 mai 2023, une première pluie accompagnée de vents violents s'est abattue sur le village de Mampal, entraînant d'importants dégâts. Des maisons, des murs et des huttes se sont effondrés, de grands arbres ont été déracinés, et de nombreux animaux ont péri suite aux inondations, etc.



C'est pendant la nuit du mercredi 31 mai 2023 que cette pluie, combinée à des vents violents, a frappé le village de Mampal. Les dégâts causés par cette tempête, bien que non exhaustifs, sont considérables.



Le chef du village et les habitants de cette localité lancent un appel à l'aide au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté. Ils affirment que la situation est insoutenable.