Tchad : des détenus de la maison d'arrêt d'Ati bénéficient des remises de peines

13 détenus de la maison d’arrêt d'Ati ont bénéficié des remises collectives de peines vendredi 6 août, suite au décret n° 99 du 30 juin 2021.



Dans son allocution, le gouverneur de la province du Barha, Djimta Ben-Dergon, a conseillé aux bénéficiaires de ces remises de peines de ne plus commettre de délits. Car, pour lui, on ne peut être à la maison d’arrêt ”sans avoir commis des infractions”.



Le gouverneur a ajouté que cette grâce n’est pas préjudiciable à l’État, aux parties civiles et aux tiers. Il a invité les bénéficiaires à mettre en pratique les leçons tirées lors de leur séjour en prison pour être des citoyens responsables.