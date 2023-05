Tchad : des détenus en grève de la faim à Klessoum protestent contre une détention prolongée

Dans un communiqué adressé à l'opinion nationale et internationale, les détenus de la maison d'arrêt de Klessoum, arrêtés à la suite des événements du 20 octobre 2022, font part de leur situation préoccupante.



Depuis plus de six mois, ils demeurent incarcérés sans être jugés, ni libérés, malgré l'ordre de libération émis par le chef de l'État, lors de son discours à l'occasion de la fête de Ramadan.



Face à cette situation injuste, ils lancent un appel désespéré pour attirer l'attention sur leur sort. Les détenus expriment leur inquiétude quant à la détérioration de l'état de santé de certains d'entre eux. Privés d'assistance médicale adéquate, leur condition se dégrade jour après jour.



Confrontés à cette réalité et au silence entourant leur libération, ils ont pris la décision de se mettre en grève de la faim à partir du 16 mai 2023, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur liberté.



Ils soulignent que la réconciliation véritable ne pourra être envisagée que lorsque tous les jeunes arrêtés, suite aux événements du 20 octobre 2022 retrouveront leurs familles respectives. Malgré leur détresse, les détenus restent ouverts au dialogue et espèrent que leur appel sera entendu.