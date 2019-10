Tchad : des douaniers molestés à tort lors de l'interception d'un convoi de drogues

Le président du syndicat national des douanes, Djérambeté Justin et l'avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, Maître Alain Kagonbé, ont animé ce lundi un point de presse pour apporter des clarifications suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un lynchage de douaniers par des civils.



"Vous aurez constaté ces derniers temps des évènements malheureux qui sont survenus où il y a eu nos collègues douaniers en mission qui ont été blessés, tabassés. Surtout, lorsque vous voyez les images sur les réseaux sociaux, ça montre qu'on est encore au 17ème siècle. On ne peut pas, malgré tout ce que l'agent de douane en mission a commis comme faute, le lyncher de cette manière. Il y a des lois et des recours qui sont connus", indique le président du syndicat national des douanes, Djérambeté Justin.



D'après lui, "la manière dont les évènements se sont produits nous appellent à une prise de conscience, nous les douaniers. Les missions qui nous sont assignées peuvent nous valoir la mort. C'est ce qui est arrivé à nos collègues. Combien sont morts dans cette mission. Nous qui sommes encore vivants, ce n'est pas parce qu'on a échappé, mais ça nous arrivera un jour."



Le représentant des douaniers révèle qu'il s'agit en réalité de drogues qui ont été saisies au cours d'une opération. "Si la douane n'était pas intervenue, ces drogues entraient (en territoire tchadien, Ndlr) et mettraient à mal la santé de la population. En voulant protéger la population, nos agents ont été lynchés", a ajouté Djérambeté Justin.



Selon les explications de Maître Alain Kagonbé, "la douane a un message à faire passer car depuis un certain temps, des images circulent sur la toile, des images de désolation montrant des agents de douane entrain de se faire molester, d'être trainés dans la boue, humiliés, déshabillés, sous le regard indifférent de quelques passants qui se sont mêlés alors qu'ils ne savaient pas exactement de quoi il s'agit."



L'avocat regrette que "tout ce qui est en rapport avec la douane crée toute de suite une attitude antipathique, antinomique chez beaucoup de nos concitoyens."



Il affirme que "la douane a décidé de se rapprocher de sa population. Vous avez vu les images, tout comme nous, montrant des douaniers en service recommandé, de l'Etat, entrain d'être tabassés, dépecés avec des machettes. Malgré cette image, les gens se sont fait passés pour des victimes".



D'après les informations véhiculées sur les réseaux sociaux, un douanier aurait tiré à balles réelles sur deux personnes pour un corro de sucre, faisant deux morts. "Nous tenons à préciser que ces archi faux. C'est archi faux. Nous avons déjà invité Electron TV qui est venu voir ce qui a été saisi", assure l'avocat.